سوريا.. مقتل ثلاثة مدنيين بقصف اسرائيلي على دمشق

بعد يومين من القصف الإسرائيلي على دمشق، جددت اسرائيل شن الغارات على ذات المكان، متسببة بوقوع قتلى ومصابين.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا: “حوالي الساعة 17:25 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان”.

و أفادت إذاعة شام إف إم نقلا عن مراسلها، “بارتقاء شهيدين اثنين وتسجيل عدد من الإصابات في حصيلة أولية لاستهداف بناء مؤلف من ثلاثة طوابق، في حي المزة فيلات غربية، جانب جامع المحمدي”.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، “أن القصف أدى “لتضرر عدد كبير من سيارات المواطنين جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة المزة بدمشق”.

وقال رئيس قسم الإسعاف في مشفى المواساة الدكتور فراس الفحل لـ “الوطن أون لاين”: “شهيدان وحالة هلع استقبلتها المشفى جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكني في المزة فيلات غربية بدمشق في حصيلة غير نهائية”.

وأول أمس، استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.