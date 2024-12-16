سوريا.. موظفو مجلس الشعب يستغيثون وبريطانيا تقدّم 50 مليون جنيه إسترليني

وجه موظفو مجلس الشعب السوري، “نداء أكدوا من خلاله عدم وجود أي علاقة لهم بأعضاء المجلس وأنهم منفصلون عنهم”، موضحين أن “المجلس معلق العمل به ثلاثة أشهر للأعضاء”.

وقال موظفو مجلس الشعب في بيان: “نحن موظفو مجلس الشعب ليس لنا أي علاقة بأعضاء المجلس ومنفصلين عنهم”.

وأضاف البيان: “تعدادنا بحدود 300 موظف، والمجلس في حالة يرثى لها وبحاجة لإغلاق أبوابه وحمايته وتنظيمه تحضيرا للمرحلة المقبلة لسوريا الحرة”.

كما أكد موظفو مجلس الشعب أن “المجلس معلق العمل به ثلاثة أشهر للأعضاء، أما الكادر الإداري يجب أن يكون موجودا لأهميته تجاه تحضير المجلس”.

وطالب موظفو مجلس الشعب “المساعدة في إيصال هذه الشكوى التي تتعلق بـ 300 موظف”، مشيرين إلى أنهم “لا يملكون سوى هذا الراتب الذي لايكاد يكفيهم 10 أيام”.

بريطانيا تعلن عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لسوريا

أعلنت بريطانيا “عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام بشار الأسد الأسبوع الماضي”.

وقالت بريطانيا في بيان، “إن 30 مليون جنيه إسترليني ستوفر “مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية”.

ونقلت وكالة “رويترز”، “ستدعم هذه الأموال، التي ستوزع في الغالب من خلال قنوات الأمم المتحدة، “الاحتياجات الناشئة بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس”.

وصرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن “سقوط نظام الأسد المرعب يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للشعب السوري. ونحن ملتزمون بدعم الشعب السوري وهو يرسم مسارا جديدا”.

هذا “ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، وفي سوريا، واصلت العملة السورية تعافيها أمام العملة الأمريكية، ووفقا لصفحة “الليرة اليوم”، فقد بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 11500 ليرة للشراء و12500 ليرة للمبيع، أما في حلب فقد بلغ سعر صرف الدولار 12000 ليرة للشراء و13000 ليرة للمبيع”.