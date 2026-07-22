سوريا وتركيا تدينان تهديدات «الحوثيين» للسعودية

أدانت سوريا تصريحات المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن يحيى سريع، التي اتهم فيها السعودية بحصار الجماعة وأعلن خلالها فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، الأربعاء، إن هذه التصريحات تمثل خروجًا عن مبادئ حسن الجوار، وتنكرًا للجهود المبذولة من أجل توحيد المنطقة وتجاوز الخلافات القائمة.

وأشادت الوزارة بـ”المواقف السعودية المسؤولة” التي قالت إنها تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى التكاتف والتعاون بدلًا من التصعيد والخلافات.

وأضاف البيان أن “زمن الخطابات الطائفية والمزايدات السياسية قد ولّى”، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة.

وأكدت الخارجية السورية وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة ما وصفته بالادعاءات الحوثية، مجددة ثقتها بقدرة الدول العربية على تجاوز المحاولات الرامية إلى زعزعة العلاقات بين الدول العربية.

وفي السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات جماعة الحوثيين بفرض حظر بحري على السعودية، مؤكدة تضامنها مع الرياض.

وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تدين تهديدات الحوثيين المتعلقة بفرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية، داعية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تهدد أمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشددت أنقرة على ضرورة تجنب أي خطوات تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، محذرة من تداعيات تهديد حركة النقل البحري والتجارة العالمية.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن في وقت سابق فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، متهمًا المملكة بفرض حصار على الجماعة، وقال إن الخطوة تأتي ضمن ما وصفه بـ”معادلة الحصار بالحصار”.

وأضاف سريع أن الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه، مؤكدًا أن الجماعة في جاهزية كاملة لجميع الخيارات، وأن أي تصعيد شامل من الرياض سيقابل، بحسب قوله، بـ”تصعيد شامل وقاسٍ”.

من جانبها، أدانت السعودية تصريحات الحوثيين، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها لا تستند إلى أي أساس.

كما صدرت مواقف من دول أخرى رفضت التهديدات الحوثية، وشددت على أهمية احترام حرية الملاحة البحرية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وأمن البحر الأحمر.