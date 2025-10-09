سوريا.. وزارة الداخلية تصدر بياناً عاجلاً بعد اختطاف طفل أمام مدرسته

أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا رسميًا بعد وقوع حادثة اختطاف الطفل محمد حيدر من أمام مدرسته في مدينة اللاذقية، غربي سوريا، والتي أثارت ردود فعل واسعة في المدينة.

وفي البيان، أكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها تتابع قضية اختطاف الطفل باهتمام مباشر.

وجاء في البيان أن الحادثة، التي وقعت صباح يوم الأربعاء، تمت أمام مدرسة “جمال داوود” في حي المشروع العاشر، حيث قام أربعة مسلحين ملثمين بخطف الطالب محمد حيدر، مستخدمين سيارة دفع رباعي، تم ذلك في وضح النهار وأمام أعين زملاء الطفل وعدد من سكان الحي، الذين لم يتمكنوا من التدخل بسبب تهديد المسلحين لهم بأسلحتهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: “على إثر ورود البلاغ، تم توجيه الجهات المختصة للتحرك الفوري وبدء التحقيقات، وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعلين.”

كما أكدت الوزارة أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية.

كما أضاف البيان أن قوات الأمن تعمل على تحديد مكان الطفل المختطف، وتهدف إلى تحريره بأمان، إضافة إلى القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد البيان على أن أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، يمثل أولوية قصوى لدى وزارة الداخلية.

يذكر أنه وفي أعقاب الحادثة، شهدت مدينة اللاذقية موجة من الاحتجاجات الشعبية، حيث نظمت فعاليات أهلية وطلاب المدرسة وقفات احتجاجية أمام المدرسة، رافعين صور الطفل المختطف مطالبين بالكشف عن مصيره.

كما سجل إضراب عام في معظم مدارس المدينة وريفها، وذلك رفضًا لاستمرار حالة الانفلات الأمني التي تهدد سلامة الأطفال والطلاب في المنطقة.