سوريا.. 4 غارات إسرائيلية تستهدف معبر جوسية بريف حمص

شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا جويا استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن “عدوانا” إسرائيليا جديدا استهدف اليوم السبت معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص.

وأكد مدير معبر جوسية دباح المشعل أن “العدوان الإسرائيلي على المعبر تسبب بأضرار مادية”.

بدورها أفادت إذاعة “شام إ ف إم” شبه الرسمية، “بارتفاع عدد الغارات الجوية المعادية في منطقة جوسية على الشريط الحدودي إلى 4 غارات”

وأضافت أن “الغارات معادية على منطقة الهرمل اللبنانية عند الشريط الحدودي السوري – اللبناني يسمع صداها بمنطقة القصير بريف حمص”.