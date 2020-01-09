سيالة يُناقش مع نائبة المبعوث الأممي الدعوة التركية الروسية لوقف إطلاق النار

اللقاء ناقش مسارات مؤتمر برلين. [خارجية الوفاق]

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الخميس بمقر الوزارة في طرابلس، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وأفادت الوزارة عبر حسابها على تويتر، بأن اللقاء ناقش مسارات مؤتمر برلين والدعوة التركية الروسية لوقف إطلاق النار وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي بالصخيرات.

هذا وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما أمس في اسطنبول، دعوة مشتركة إلى أطراف النزاع الليبي لإعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت/الأحد المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة،

واتفق الرئيسان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.

ولاقت دعوة إردوغان وبوتين المشتركة قبولًا لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي دعا جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وناشد المجتمع الدولي، خصوصا الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن.