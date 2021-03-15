سيرلانكا تتجه إلى حظر البرقع وإغلاق أكثر من 1000 مدرسة إسلامية

حكومة سريلانكا أعلنت يوم الجمعة إنها ستحظر ارتداء البرقع وستغلق أكثر من 1000مدرسة إسلامية في أنحاء البلاد لمواجهة “التطرف الديني”وفقا لفرانس برس.

قال وزير الأمن العام السريلانكي ساراث ويراسيكيرا في مؤتمر صحفي إنه وقع طلباً لموافقة مجلس الوزراء على حظر البرقع -لأسباب تتعلق بـ”حماية الأمن القومي”.

وأضاف “في الماضي، لم تكن النساء والفتيات المسلمات يرتدين البرقع نهائياً. ذلك علامة على التطرف الديني الذي ظهر مؤخراً ونحن بالتأكيد سنحظره”. وتابع الوزير إنه وقع وثائق تحظر البرقع، لكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حيث تتمتع الحكومة بأغلبية الثلثين.

وقال ويراسيكيرا أيضاً أن الحكومة تخطط لحظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية قال إنها تنتهك سياسة التعليم الوطنية معتبراً أن “لا أحد يستطيع أن يفتح مدرسة وأن يعلم الأطفال ما يحلو له”.

وفي سياق متصل، كانت سيرلانكا قد حظرت ارتداء البرقع بشكل مؤقت في عام 2019 بعد هجوم استهدف الكنائس خلال عيد القيامة أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

ووعد الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي انتخب عام 2019، بشن حملة ضد التطرف الإسلامي وأصدر لوائح تسمح باحتجاز من يشتبه في تسببهم بـ”أعمال عنف أو صراع ديني أو عرقي أو مجتمعي أو مشاعر سوء نية أو عداء بين المجتمعات المختلفة”.