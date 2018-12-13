شاطئ من الفشار على جزيرة إسبانية

ووصف الموقع الشاطئ كأنه مفروشاً بالفشار حيث يسير المشاة هناك فوق ذلك اللون الأبيض الباهي على امتداد الساحل، الذي سوف يتضح فيما بعد عن قرب أنه قطع من الشعاب المرجانية البيضاء اللون.

وتعمل الأمواج على غسل المرجان الذي يزداد بياضاً ويبقى ممتزجاً بالرماد البركاني والرمال، هذا الأمر يقود إلى منظر قريب إلى الفشار المخلوط بالفلفل الأسود.