شاطئ من الفشار على جزيرة إسبانية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لظاهرة طبيعية جديدة ضربت شواطئ جزيرة فويرتيفنتورا الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي. ونقل موقع “Metro” البريطاني خبراً عن الظاهرة الحاصلة على شواطئ هذه الجزيرة الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي في أرخبيل جزر الكناري.
ووصف الموقع الشاطئ كأنه مفروشاً بالفشار حيث يسير المشاة هناك فوق ذلك اللون الأبيض الباهي على امتداد الساحل، الذي سوف يتضح فيما بعد عن قرب أنه قطع من الشعاب المرجانية البيضاء اللون.
وتعمل الأمواج على غسل المرجان الذي يزداد بياضاً ويبقى ممتزجاً بالرماد البركاني والرمال، هذا الأمر يقود إلى منظر قريب إلى الفشار المخلوط بالفلفل الأسود.
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