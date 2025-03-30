شاهد الهلال.. «مركز الفلك الدولي» ينشر صورة مذهلة

نشر مركز الفلك الدولي، “أول صورة لهلال شهر شوال 1446هـ، التقطت من العاصمة الإماراتية أبو ظبي”.

وبحسب المركز، “أظهرت الصورة التي تم التقاطها الساعة 07:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، الهلال الجديد عندما كان على بعد 10.5 درجة من الشمس”.

وأوضح المركز في تدوينة على منصة “إكس”، “أن هذه الصورة تمثل أول رصد مرئي للهلال في العالم العربي والإسلامي هذا العام”.

ونوه المركز “بأن التصوير تم بواسطة مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي”، مشيرا إلى أن “شكل الهلال في الصورة لا علاقة له بتحديد بداية شهر شوال”.

هاذ وشهدت الدول الإسلامية انقساماً حول تحديد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، ومثل هذه الاختلافات في تحديد بدايات الأشهر القمرية تتكرر سنوياً بين الدول الإسلامية بسبب اختلاف معايير الرؤية الفلكية والمنهجيات المتبعة في إثبات الهلال، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت أن يوم الأحد هو أول أيام العيد، بينما قررت دول أخرى بما فيها الأردن وسوريا ومصر وسلطنة عُمان اعتبار الأحد متمماً لشهر رمضان وأن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر”.

عاجل: أول صورة لهلال شهر شوال من العالم العربي والإسلامي



هلال شهر شوال 1446هـ كما تم تصويره قبل قليل صباح يوم الأحد 30 مارس 2025م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 07:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 10.5 درجة.



تصوير: محمد عودة.

فريق المرصد: خلفان… pic.twitter.com/D9RXwlVJWn — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 30, 2025