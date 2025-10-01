شاومي تكشف عن تلفاز جديد.. شاشة كبيرة وأداء فائق

أعلنت شركة Xiaomi عن النسخة الجديدة من Redmi TV X 2026، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عشاق ألعاب الفيديو، مقدمة تجربة مشاهدة غامرة وأداء فائق السرعة.

ويأتي التلفاز بشاشة قياس 85 بوصة، تعتمد تقنية Mini LED، مع 640 منطقة تعتيم موضعي مستقلة، ما يمنح تباينًا مذهلًا وسطوعًا يصل إلى 1200 شمعة/المتر المربع.

كما يدعم التلفاز معدل تحديث 288 هيرتز، وتقنية Dolby Vision Gaming، إلى جانب AMD FreeSync Premium لمزامنة سلسة مع أجهزة الألعاب، ما يجعل التجربة البصرية أكثر سلاسة ودقة.

ويعمل الجهاز بنظام HyperOS المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يحسن جودة الصور والفيديو، ويتيح التحكم بالصوت بكل سهولة، بالإضافة إلى معالج Cortex-A73 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، لضمان أداء سريع وفعال.

ويتميز التلفاز بتعدد خيارات الاتصال، بما في ذلك منافذ HDMI 2.1 وHDMI 2.0 وUSB-A 3.0 وUSB-A 2.0، فضلًا عن الاتصال اللاسلكي السريع عبر Wi-Fi 6، ويأتي مزودًا بمكبرات صوت قوية بقوة 30 واط لتجربة صوتية غنية وواقعية.