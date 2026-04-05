«شاومي» تكشف عن هاتفها الجديد.. مواصفات فائقة وسعر منافس

أعلنت شركة Xiaomi رسمياً عن هاتفها الجديد Redmi Note 15 Special، الذي يأتي بمواصفات تقنية عالية وسعر منافس، ما يجعله خياراً بارزاً لعشاق الأجهزة الذكية الباحثين عن الأداء والكفاءة ضمن فئة متوسطة – عالية.

ويتميز الهاتف بهيكل مميز التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP66، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع أبعاد تبلغ (164/75.4/7.4) ملم، ووزن 178 غراماً فقط، ما يجمع بين القوة والخفة في الوقت ذاته.

الشاشة والأداء

يحمل Redmi Note 15 Special شاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرض 1080×2392 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقريبية 388 بيكسل/الإنش وسطوع يصل إلى 3200 nits، لتقديم تجربة مشاهدة واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 القابل للتحديث، مع واجهة تشغيل HyperOS 2، ويضم معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ومعالج رسوميات Adreno 710، مع خيارات للذاكرة العشوائية 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

الكاميرات والصوت

الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل لتجربة سيلفي احترافية.

كما زوّدت Xiaomi الجهاز بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشريحة الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

البطارية والشحن

يأتي الهاتف مزوداً ببطارية قوية بسعة 5800 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، ما يتيح استخداماً طويلاً مع شحن سريع وفعال.

ويأتي إعلان Xiaomi عن Redmi Note 15 Special في سياق منافسة قوية مع شركات مثل Samsung وApple، حيث تركز الشركة على تقديم هواتف ذكية تجمع بين القوة التقنية والسعر المنافس، لتلبية احتياجات المستخدمين في الأسواق النامية والمتقدمة على حد سواء.