«شتوان» يُطالب بتغيير دور البعثة الأممية من إدارة الأزمة إلى حل عملي

طالب المرشح للانتخابات الرئاسية رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني الدكتور فتحي بن شتوان، بتغيير دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من إدارة الأزامة بين الأطراف الليبية إلى إيجاد حل عملي.



وقال شتوان في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الكلام كثر في الأونة الأخيرة عن المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي والثمانية الذين قبله كسبب لاستمرار الأزمة الليبية وعدم مقدرتهم على حلها.

وأضاف: “الحقيقة أن باتيلي ومن قبله والذين سيأتون بعده لن يستطيعوا حل الأزمة الليبية لأنهم مأمورين ومقيدين بمهمة محددة.. تسميها الأمم المتحدة الدعم.. أي دعم الليبيين لحل أزمتهم.. وهو في واقع الأمر ليس دعما لليبيين ولكنه دعم أطراف النزاع العاملين لمصالحهم والمتشبتين بمكتسباتهم فيزداد النزاع حدة ونبعد عن الحل أكثر فأكثر”.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الدور الحالي للأمم المتحدة مصمم لعدم إيجاد حل للأزمة الليبية وإنما هو عبارة عن إدارة الأزمة بين أطراف النزاع.

وأردف: “والواضح أن هذا المخطط قد وضعته الدول الكبرى لينفذ من الأمم المتحدة لتجميد الأزمة إلى حين اتفاق الدول الفاعلة مع بعضها البعض على الحل المناسب الذي يحقق مصالحها في ليبيا، وقد بدأ من اتفاقية الصغيرات والتي فعلا جمدت الأزمة بدليل أنه حتى هذه اللحضة لم ينتج عنها أي شيء يذكر ما عدا اجتياح طرابلس .

واستطرد شتوان قائلا: “ما هو الحل.. الحل هو أن يتغير دور الأمم المتحدة ويتجه من إدارة الأزمة بين أطرافها الأنانية إلى الحل العملي على الأرض، ويبدأ الحل بفرض نزع السلاح وتنظيم استخدامة وتسريح جميع القوات غير الشرعية ودمجها في المجتمع لحل المشكل الأمني وإعادة بناء الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية بحيث تكون مؤسسات فعالة تابعة للدولة ولا تتدخل في السياسة”.

وتابع شتوان: “أما الحل السياسي فيترك لليبيين بجميع أطيافهم السياسية والمجتمعية والعلمية وليس لأطراف النزاع الحالية وتحت إشراف الأمم المتحدة، حيث تُشكل منهم لجنة تصيغ المبادئ الأساسية للحل والعيش المشترك وقوانين الانتخابات، وتختار حكومة تكنوقراط لتنفيذ الحل وإقامة الانتخابات الرئاسية البرلمانية المتزامنة”.