شحنات «أدوية أورام» متطورة تصل إلى المراكز

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان وصول شحنات جديدة من الأدوية التخصصية لعلاج الأورام إلى عدد من المراكز الطبية في مختلف مناطق ليبيا، في إطار تعزيز المخزون الدوائي وضمان استمرارية العلاج للمرضى.

وأوضحت الهيئة أن الشحنات وصلت إلى المراكز الحيوية في المنطقة الشرقية، وتشمل مركز بنغازي الطبي، والمركز الوطني لعلاج الأورام في بنغازي، إضافة إلى مركز البيضاء لعلاج الأورام ومركز طبرق للأورام، بما يضمن تغطية احتياجات المرضى في تلك المناطق.

وأكدت الهيئة أن هذه الشحنات تتضمن دواء Enhertu إلى جانب بدائل علاجية حديثة ومعتمدة عالمياً، بهدف الحفاظ على استمرارية البروتوكولات العلاجية دون انقطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة وصول دواء Enhertu إلى عدد من المؤسسات الصحية في العاصمة طرابلس، من بينها مستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى طرابلس الجامعي، ومركز طرابلس لتشخيص وعلاج الأورام، مع استمرار عمليات التوزيع لتشمل مختلف المدن الليبية.

وأشارت إلى أن خطة التوزيع تمتد لتشمل مراكز ومعاهد علاج الأورام في مصراتة وغريان وصبراتة وسرت وسبها والبيضاء وطبرق وبنغازي، ضمن مسار يهدف إلى تحقيق تغطية شاملة على مستوى البلاد.

وفي إطار تطوير الخيارات العلاجية، أوضحت الهيئة اعتماد بدائل حديثة لدواء Kisqali، تشمل دواء Verzenio ودواء Ibrance، لضمان استقرار العلاج وتوفير خيارات متعددة للمرضى وفق أحدث المعايير الطبية.

كما لفتت إلى قرب وصول أدوية جديدة من شركة AstraZeneca، من بينها Zoladex وImfinzi، خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تعزز من تنوع العلاجات المتاحة داخل المنظومة الصحية.

وأكدت الهيئة أن عمليات التوزيع والإمداد مستمرة بوتيرة منتظمة، مع التركيز على توفير البدائل العالمية وضمان استدامة العلاج في جميع المناطق، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود متواصلة لتعزيز منظومة علاج الأورام في ليبيا، في ظل الحاجة إلى تأمين الأدوية التخصصية وضمان عدم انقطاعها، خاصة مع تزايد الاعتماد على العلاجات الحديثة والبروتوكولات المتطورة في مواجهة الأمراض السرطانية.