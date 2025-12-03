الإمداد الطبي يستلم شحنة جديدة من مشغلات غسيل الكلى

أعلن جهاز الإمداد الطبي عن استلام شحنة جديدة من مشغلات غسيل الكلى، تم توريدها من شركة “فْرِيزِينْيُوس مِيدِيكَال كِير“ (Fresenius Medical Care) الألمانية، المصنفة من بين أبرز الشركات العالمية في تصنيع معدات وتقنيات الغسيل الكلوي، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي وتلبية احتياجات مراكز الرعاية.

وأكد الجهاز أن هذا التوريد يُعد خطوة مهمة نحو دعم الخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي في مختلف أنحاء البلاد، حيث تسهم هذه الأجهزة في ضمان استمرارية جلسات الغسيل الكلوي، وتحسين كفاءة الأداء داخل المراكز الصحية المتخصصة.

ويأتي هذا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للكلى، التي تتابع بشكل مستمر أوضاع مراكز غسيل الكلى لضمان توفر الإمدادات الطبية الأساسية دون انقطاع، بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة ومتكاملة للمرضى.

كما أكد جهاز الإمداد الطبي التزامه بتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الطبية الحيوية، ضمن خطة وطنية شاملة تدعمها حكومة الوحدة الوطنية، وتهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي محلياً ودولياً.

وجدد الجهاز التزامه بدوره الحيوي في دعم المنظومة الصحية الوطنية، ويشدد على أهمية الشراكة مع الشركات الدولية لضمان توريد معدات ذات جودة عالية تُسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين.