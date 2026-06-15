شراكات دولية جديدة لتعزيز «الاستكشاف النفطي» في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن توقيع اتفاقيات مقاسمة الإنتاج الخاصة بجولة العطاء العام 2025، مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في القطاع النفطي الليبي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إن الاتفاقيات شملت عدداً من الشراكات الدولية، حيث وقعت شركة ريبسول الإسبانية Repsol اتفاقاً بالشراكة مع شركة تركيا بتروليوم التركية Türkiye Petrolleri، كما وقعت شركة إيني الإيطالية Eni اتفاقاً بالشراكة مع شركة قطر للطاقة QatarEnergy.

وأضاف أن مجموعة MOL Group المجرية وقعت اتفاقاً بالشراكة مع شركة تركيا بتروليوم التركية Türkiye Petrolleri وشركة ريبسول الإسبانية Repsol، ضمن إطار الجولة الجديدة من العطاءات الخاصة بعام 2025.

وأوضح سليمان أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى تعزيز أعمال الاستكشاف والتطوير في مختلف الحقول والمناطق النفطية، إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية من شركات الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى دعم خطط زيادة معدلات الإنتاج النفطي في ليبيا، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز موارده.

وأكد أن الشراكات الجديدة تعكس ثقة متنامية في قطاع النفط والغاز الليبي، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع كبرى الشركات الدولية في مجالات الاستكشاف والتطوير.

هذا ويشهد قطاع النفط الليبي خلال الفترة الأخيرة تحركات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتوسيع عمليات الاستكشاف، في ظل مساعٍ لزيادة الإنتاج وتعزيز الاستقرار في السوق النفطية، باعتبار النفط المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا.