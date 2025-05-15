شرطة «أبوسليم» تتلقى تعليمات صارمة لتعزيز الانضباط وحماية المواطنين

أصدر جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق تعليمات صارمة لأعضاء الشرطة المكلفين بالخطة الأمنية لتأمين بلدية أبوسليم، أكد خلالها على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين وتقديم العون لهم عند الحاجة.

وشدد التعميم على ضرورة ارتداء أفراد الشرطة للزي الرسمي اللائق، والظهور بمظهر انضباطي يعكس هيبة رجل الأمن، مع التحلي بالضبط والربط، والحفاظ على كرامة الإنسان، والامتناع التام عن العنف اللفظي أو الجسدي، واستخدام السلاح فقط في الحالات التي يجيزها القانون.

وأوضحت التعليمات أن وحدة الانضباط ستتابع تنفيذ هذه التعليمات، وستتخذ إجراءات صارمة وأقصى العقوبات بحق المخالفين.

وجاء في التعميم، الموقع من قبل العقيد علي عبد المولى الجابري، نائب رئيس جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في بلدية أبوسليم وضمان احترام حقوق المواطنين أثناء تنفيذ المهام الأمنية.