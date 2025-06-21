عملية نوعية في طرابلس.. تفكيك عصابة متخصصة في سرقة البيوت

أعلن مركز شرطة حي الأندلس في طرابلس، عن تعرفه على تشكيل عصابي نفّذ عملية سرقة استهدفت منزل أحد المواطنين الليبيين في المنطقة، حيث شملت المسروقات مصوغات ذهبية ثمينة، وساعات فاخرة، ومبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن أحد أفراد العصابة هو صديق ابن صاحب المنزل، وكان يتردد على الأسرة سابقًا، ما أتاح له استغلال معرفته بمداخل المنزل وتفاصيله، وتسهيل دخول باقي أفراد التشكيل بعد كسر الأبواب وعبثهم بمحتويات المكان.

وجاء اكتشاف الجريمة عقب بلاغ تقدّم به أحد أقارب العائلة المكلّف بتفقّد المنزل، والذي لاحظ آثار كسر ودخول عنوة، بينما أفاد أحد الجيران برصد تحركات مشبوهة لسيارة كانت تقف أمام المنزل قبل أيام من الواقعة.

وبحسب محضر جمع الاستدلال، عبث الجناة بنظام المراقبة لتضليل التحقيق، إلا أن عناصر التحري تمكنوا من جمع معلومات دقيقة ساهمت في التعرف على هوية المتورطين.

ووفقًا لإفادة مالك المنزل، بلغت قيمة المصوغات الذهبية المسروقة نحو 950 ألف دينار ليبي، إضافة إلى ساعات يد مرصعة بالألماس، ومبلغ نقدي يُقدّر بـ32 ألف دينار ليبي.

وقادت التحريات إلى أن جزءًا من المصوغات قد بيع عبر أحد تجار الذهب، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في استرجاع عدد من الساعات والمصوغات، فضلًا عن مبلغ مالي تجاوز 850 ألف دينار ليبي.

وأكد مركز الشرطة أنه جرى التعاون مع جهاز أمني آخر، وأسفر ذلك عن ضبط عدد من المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.