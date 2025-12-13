«شرطة طرابلس» تستعيد ممتلكات المواطنين بعد سرقات متفرقة

نجح مركز شرطة الهضبة التابع لمديرية أمن طرابلس في ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة مختلفة، خلال الفترة الماضية، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة المختصةِ.

وضبط المركز في الواقعة الأولى مطلوبًا على خلفية بلاغ تقدم به أحد المواطنين، مفاده تعرض محله لسرقة مبلغ مالي على يد شخص معروف، وكلفت فرق التحري بالبحث عن المتهم، وتم ضبطه في نفس اليوم وإتمام الإجراءات القانونية بحقهِ.

وفي الواقعة الثانية، تمكن المركز من ضبط مطلوب على خلفية سرقة هاتف نقال نوع “أيفون” بقيمة 3100 دينار ليبي من داخل سوق، وكلفت فرق التحري بالبحث والتحري، ونجحوا في ضبطه بعد يوم من البلاغ وإرجاع الهاتف إلى صاحبهِ.

وفي الواقعة الثالثة، ضبط المركز شخصًا ارتكب سرقة محل ضمن دائرة اختصاص المركز، وأقر المتهم بالواقعة خلال الاستدلال معه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ أيضًا.

ويأتي هذا الجهد في إطار العمليات الأمنية المستمرة التي تنفذها مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس، والتي تهدف إلى حفظ الأمن، والحد من الجرائم، وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنيةِ.