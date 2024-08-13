شرط إيراني وحيد لتأجيل الرد على إسرائيل!

ذكرت وكالة رويترز، أن مسؤولين إيرانيين أكدوا أن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين قولهم: “إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، “إن بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات”.

هذا وزاد التوتر في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.