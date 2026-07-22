شركة البريقة: إمدادات الوقود مؤمنة ولا نقص في المخزون رغم ارتفاع الطلب

أكد المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، أن إمدادات الوقود في ليبيا مؤمنة، مشيرًا إلى توفر الأرصدة التشغيلية واستمرار حركة النواقل وعمليات التوزيع بصورة منتظمة.

وقال المسلاتي إن محطات الوقود تسلمت طلبياتها، موضحًا أن أغلب مستودعات الشركة نفذت المستهدفات المحددة لتوزيع الوقود على شركات التوزيع.

وأوضح المتحدث باسم شركة البريقة أن بوادر الازدحام التي ظهرت في بعض المحطات تعود إلى ارتفاع الطلب على الوقود نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وليس بسبب وجود نقص في الإمدادات.

وأضاف أن الشركة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد علي بالرحيم، رفعت كميات الإمدادات الموجهة إلى عدد من المحطات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، وذلك عبر مستودع طرابلس النفطي.

وأشار المسلاتي إلى أن شركة البريقة تواصل تلبية احتياجات الجهات العامة والشركات والمصانع والمخابز من مادة الديزل، إلى جانب تزويد الشركة العامة للكهرباء وفق البرامج المعتمدة.

ودعا المتحدث الرسمي شركات التوزيع إلى المحافظة على جاهزية محطات الوقود، والعمل على توفير مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين وعدم تأثر عمليات التشغيل.

وتأتي تصريحات شركة البريقة في ظل زيادة الطلب على الوقود في عدد من المناطق الليبية، بالتزامن مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي التي دفعت بعض المواطنين والقطاعات الخدمية إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة البديلة، ما انعكس على حركة الإقبال على محطات الوقود.