شركة «البريقة» تواصل جهودها لضمان تزويد مستقر بالوقود في طرابلس

تتواصل في العاصمة طرابلس عمليات متابعة وتفتيش محطات الوقود، في إطار الجهود المشتركة المبذولة لضمان استمرار إمدادات الوقود وانسيابية التوزيع، ما أسهم في استقرار الوضع وتخفيف حدة الازدحام..

وتنفذ إدارة التفتيش بشركة البريقة لتسويق النفط جولات ميدانية مكثفة، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد علي بالرحيم، الذي شدد في توجيهاته على ضرورة استمرار عمل المحطات على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركات التوزيع لتذليل أي صعوبات قد تواجه سير العمل.

وقد شملت الجولات التفقدية عدداً من المحطات داخل مدينة طرابلس وضواحيها، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تزويد سلس وآمن للمواطنين.

وكانت شركة البريقة قد أكدت في وقت سابق على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الوقود، مع استمرار المساعي الحثيثة لتأمين التوزيع المنتظم حتى عودة الوضع إلى طبيعته بشكل كامل.