شركة الحفر العراقية تنجز بئرين نفطيين جديدين

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، إنجاز حفر بئرين نفطيين هما الناصرية 64 والناصرية 65.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة النفط قولها، إن “الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية ناصرية / 64 بعمق 2121 متراً باستخدام جهاز الحفر IDC- 43 ” وبئر ناصرية / 65 بعمق 2107 متراً باستخدام جهاز الحفر IDC- 44″.

وبحسب الوزارة، فقد جاء حفر البئرين ضمن مشروع حفر 20 بئراً نفطياً في حقل الناصرية النفطي لصالح شركة نفط ذي قار”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، ارتفاع إنتاج مصافي الجنوب إلى 280 ألف برميل يوميا، فيما حددت هدفها بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي وقالت: “ستكون هناك إضافة خلال العام الجديد في إنتاج المصافي من الوقود مع تحقيق فائض عن الحاجة من الممكن تصديره، بالإضافة إلى تصدير الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”.