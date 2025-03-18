شركة «الخليج» للنفط تكشف عن عودة «بئر» جديد للإنتاج  

في إطار جهود شركة الخليج العربي للنفط لتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، “عاد البئر G105 في حقل النافورة إلى العمل، بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة التي شملت استبدال الخط القديم المتآكل والمترسب (Scale) بخط جديد بقطر 6 إنش وطول 700 متر، مما يساهم في تحسين تدفق الإنتاج وضمان استمراريته”.

ووفق ما نشرت شركة الخليج للنفط، “تضمنت الأعمال استبدال صمامات العزل القديمة ما عزز من أمان العمليات التشغيلية وحدّ من المخاطر المحتملة، ويُعد البئر G105 أحد الآبار المنتجة للمحطة 4، حيث يُتوقع أن تُسهم هذه التحسينات في تقليل الأعطال والتسربات ورفع العمر التشغيلي للبئر”.

وبحسب الشركة، “تم تنفيذ هذه الأعمال من قبل وحدة صيانة الأنابيب، ومنسقية هندسة الإنتاج، وقسم تشغيل المجمعات الفرعية، بالتنسيق مع منسقية الصيانة ومراقب الحقل وبالتعاون مع أقسام النقل والسلامة”.

وأشاد المهندس محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، “بجهود الفرق الفنية والهندسية التي ساهمت في إنجاز هذا العمل بكفاءة عالية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة ومستخدميها بتحسين البنية التحتية وتعزيز استدامة الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة والجودة”.