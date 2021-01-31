شركة الكهرباء: استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك دون أي رادع

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، باستمرار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء دون أي رادع.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى ورود بلاغ عن قيام مجموعة صفتهم بـ”اللصوص المجرمين” بالاعتداء على خط خويلد فرعية اللافي وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 700 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو (18) محول و(3) محطات أرضية بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

وطالبت الشركة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في البلاد من قِبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن، وفقاً لشركة الكهرباء.