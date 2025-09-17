شركة الكهرباء تتابع أعمال محطة «الكيش» لتحسين التغذية في بنغازي

في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية بمدينة بنغازي، تواصل الشركة العامة للكهرباء تنفيذ مشروع محطة تحويل الكيش الجديدة بقدرة 220/30/11 ك.ف.

وقام الفريق الفني والهندسي التابع للإدارة بزيارة ميدانية إلى موقع المشروع لمتابعة سير الأعمال والإشراف على المراحل النهائية، تمهيدًا لربط المحطة بالشبكة العامة قريبًا، ويعد المشروع خطوة استراتيجية نحو رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين استجابتها للطلب المتزايد في المدينة.

كما تم توريد وصرف شحنة من الزيوت الخاصة بالمحولات داخل المحطة، وذلك استعدادًا للبدء في إجراء الاختبارات الفنية التجريبية، بهدف ضمان جاهزية التشغيل وسلامة المعدات قبل دخولها الخدمة رسميًا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء التزامها بمواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يتماشى مع احتياجات المدن الليبية ويضمن استدامة وكفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية.