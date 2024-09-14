شركة الكهرباء تعلن بدء إنشاء محطة جديدة في طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في أعمال تهيئة موقع إنشاء مشروع محطة تحويل “11/66 كيلو فولت”، وهي محطة الحقن في طبرق، بعد الانتهاء من عملية الرفع المساحي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الهدف من الأعمال دعم ورفع كفاءة الشبكة في مدينة طبرق، وذلك بتنفيذ الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء، موضحة أن أعمال الميكانيكا تجرى تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر.

كما أعلنت الشركة عن اعتزامها البدء في أعمال الرفع المساحي بمنطقة لملودة في الجبل الأخضر، لإنشاء محطة تحويل “11/66 كيلو فولت” وهي محطة الحقن.

يأتي ذلك ضمن الخطط الاستعجالية التي يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تنفيذها دعمًا للشبكة ورفع كفاءتها تحت تنفيذ الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء.