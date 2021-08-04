شركة الكهرباء تُحذّر من صفحات مزورة تنتحل صفتها

حذرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، من صفحات مزورة تنتحل صفة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حذرت شركة الكهرباء، من وجود صفحات مزورة تبث أخبار عن الشركة.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء بأن ما يتداول من أخبار عبر صفحة (الشركة العامة للكهرباء-الحكومة الليبية) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشعار الشركة هي صفحة مزورة وأخبارها عارية عن الصحة ولا تُمثل الشركة العامة للكهرباء وغير مسؤولة عن ما يُنشر فيها.

وطالبت شركة الكهرباء من كافة المتابعين استقاء أخبار القطاع من الصفحة الرسمية للشركة الموثقة رسمياً بالعلامة الزرقاء على موقع فيسبوك.

تفيد الشركة العامة للكهرباء بأن ما يتداول من أخبار عبر صفحة (الشركة العامة للكهرباء-الحكومة الليبية) على صفحات التواصل… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ٤ أغسطس ٢٠٢١