شركة الكهرباء تُعلن سرقة 1650 متر من الأسلاك وتخريب محول كهربائي

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لازالت مستمرة وبشكل شبه يومي من قِبل من وصفتهم بمجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير.

وأشارت الشركة في منشور مساء اليوم الاثنين، إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة (1200) متر من خط الحاكمية التابع لدائرة وسط زليتن، وسرقة أسلاك كهربائية مسافة (450) متر من خط ماجر 2 من محطة 220 زليتن وفقدان التغذية على 4 محولات سكني زراعي التابع لدائرة وسط زليتن.

كما تم تخريب محول بقوة (220) ميجا وات لتشاركية الذهبية للدواجن والذي يتغذى من خط وادي الرمل 30 المشروع التابع لدائرة القره بولي بإدارة توزيع المرقب.