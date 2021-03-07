شركة الكهرباء تُعلن سرقة 4200 متر أسلاك في مناطق مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 4200 متر بمناطق مختلفة.

وأفادت الشركة بأنها تُعاني من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأشارت إلى قيام مجموعة مجهولة اليوم الأحد، بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط المحجوب من 30 سوق الثلاثاء التابع لدائرة توزيع جنوب زليتن، مما أدى إلى فقد التغذية على أحد المحولات.

كما تم سرقة أسلاك مسافة 150 متر على خط ماجر فرعية بجوار خط 220 زليتن، تسبب في فقد التغذية على نحو 4 محولات سكنية وزراعية وصناعية بدائرة توزيع وسط زليتن.

وتم أيضاً بدائرة توزيع الكريمية سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط بروين يتغذى من فرعية بروين، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي من خط الجنين فرعية مدخل بئر العالم مسافة 1350 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 600 متر يتغذى من نفس الخط.

كما تم بإدارة توزيع الجفارة سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 600 متر من خط اتجاه عامر القمام من 30 السياحية مما تسبب في فقد التغذية على نحو محولين هوائيين.