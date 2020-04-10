شركة الكهرباء تُناشد الجميع بالتدخل العاجل لفتح صمام «سيدي السائح»

ناشدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، كافة الخيرين من أبناء الوطن ومنظمات المجتمع المدني وعمداء البلديات وأهل الخير وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي، بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى تستطيع الشركة تغذية المواطن بالتيار الكهربائي.

ونوهت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن أغلب الأسر الليبية متواجدة في بيوتها نظرًا للحجر الصحي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد وهي بحاجة ماسة جدًا إلى التيار الكهربائي لتوفير مياه الشرب والغسيل على أقل تقدير، وطالبت بمراعاة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين هم بحاجة ماسة إلى ذلك.

وطالبت شركة الكهرباء، أن ينأى الجميع الشركة العامة للكهرباء من كافة التجاذبات السياسية فهي شركة خدمية تقدم خدماتها للجميع دون استثناء، وتأمل الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء أن تلقى هذه المناشدة استجابة فورية من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وإراحة المواطن من شبح طرح الأحمال اليدوي الاضطراري، بحسب منشور الشركة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة لقفل صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح المغذي لبعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية أدى إلى خروج العديد من وحدات التوليد وفقد ما قيمته 1000 ميجاوات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر نتج عنه إظلام تام في الجناحين الغربي والجنوبي.

وتقوم الشركة حالياً بتغذية بعض وحدات التوليد بالوقود الخفيف والثقيل، وأكدت في نفس الوقت أن قفل الصمام في منطقة سيدي السائح أدى إلى عدم استقرار الشبكة الكهربائية وعزل كثير من المناطق عن التغذية الكهربائية، مصحوبًا بطرح أحمال يدوي لساعات طويلة في بعض المناطق الأخرى حفاظًا على سلامة واستقرار الشبكة من الانهيار.

ونوهت شركة الكهرباء بأن هذا الوضع الذي وصفته بـ”المأساوي” للشبكة سيبقى إلى حين فتح الصمام وتغذية كامل الوحدات بالغاز الطبيعي كما هو معتاد.

اقترح تصحيحاً