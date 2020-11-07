شركة الكهرباء تُناشد بردع المخربين والحد من سرقة مكوناتها

أعربت الشركة العامة للكهرباء عن استيائها من تكرار حالات سرقة خط الكسارات بدائرة توزيع الساحل وإدارة توزيع المرقب، أمس الجمعة.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك نحاس 11 كيلو فولت على خط الكسارات من محطة 11/30 كيلو بمنطقة قوقاس بطول 2100 متر.

كما أشارت إلى سرقة أسلاك بطول 600 متر بشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر، وهي منطقة قليلة السكان تغطيها المزارع والكسارات.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق، بحسب شركة الكهرباء.