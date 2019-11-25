شركة الكهرباء تُناقش المشاريع الإستراتيجية لتغذية مناطق الجبل الغربي

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، اجتماعًا الاثنين، بمقر الشركة الرئيسي في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، بحضور أعضاء من المجلس البلدي الزنتان ومستشار المدير التنفيذي لشؤون التوزيع ومدير عام التوزيع المكلف ومدير إدارة الجبل المكلف ومدير إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع ومدير إدارة مشروعات التوزيع ومدير دائرة متابعة المشروعات.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع تناول الاحتياجات المطلوبة لتغذية كافة آبار المياه بمدينة الزنتان، حيث أفاد المدير التنفيذي للشركة بأنه قد تم حصر كافة الاحتياجات اللازمة لتغذية آبار المياه بمنطقة الجبل الغربي والتي من ضمنها مدينة الزنتان وإحالة تلك الاحتياجات إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كما أشار “ساسي” إلى إصداره التعليمات لإدارة التوزيع بالمنطقة بشأن تذليل كافة الصعاب وإيجاد حلول للمختنقات بالشبكة العامة بالمنطقة.

كما تناول الاجتماع مناقشة المشاريع الإستراتيجية لتغذية مناطق الجبل الغربي، حيث أفاد مدير إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع أن العمل جاري ويصل إلى نسب إنجاز متقدمة.

من جانبه نوه المدير التنفيذي للشركة بشأن ضرورة تعاون وتجاوب مناطق الجبل الغربي خلال الذروة الشتوية القادمة فيما يخص برنامج طرح الأحمال حفاظاً على استقرار الشبكة وتفادياً لحدوث إظلام.