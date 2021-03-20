شركة الكهرباء: ظاهرة سرقة الأسلاك استفحلت في البلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 1350 مترا على خط الهناشير فرعية المعداني بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها تعاني من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية.

وفي سياقٍ ذي صلة، كشفت الشركة عن قيام مجموعة خارجة عن القانون، اليوم السبت بسرقة أسلاك بمسافة 600 متر على خط 11 ك ف (المشيرقي من 30 المنارة) التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير.

وأكدت الشركة أنه ومع استفحال هذه الظواهر السلبية في عدد من المناطق بالبلاد فهي ولا شك تؤثر على نمط حياة السكان وترفع من قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء وكذلك جهود العاملين بالشركة لترميم الأضرار بدلا من تسخيرها لأعمال الصيانة والتطوير، بحسب شركة الكهرباء.