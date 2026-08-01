تقنية جديدة لمواجهة انقطاعات الكهرباء.. وصول وحدة «تشغيل ذاتي» إلى طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول وحدة توليد حديثة مجهزة بتقنية التوليد الذاتي “Black Start” إلى ميناء طرابلس البحري، تمهيدًا لنقلها وتركيبها ضمن مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إن الوحدة وصلت عبر ميناء طرابلس البحري، ضمن التوريدات الخاصة بالمشروع، حيث جرى إنزالها داخل الميناء استعدادًا لنقلها إلى موقع محطة الكهرباء الجديدة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز قدرة الشبكة العامة على الاستعادة وإعادة البناء السريع في حال حدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي “Blackout”.

وأوضحت الشركة أن وحدات “Black Start” تتمتع بأهمية كبيرة في أنظمة الطاقة، إذ تتيح للمحطة إعادة التشغيل ذاتيًا دون الحاجة إلى مصدر كهرباء خارجي، ما يساعد على إعادة تشغيل وحدات التوليد الأخرى وخطوط النقل بشكل تدريجي عقب الانقطاعات الكبرى.

وأضافت أن إدخال هذه التقنية ضمن مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس الجديدة يمثل جزءًا من جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ورفع قدرة الشبكة على التعامل مع الحالات الطارئة وتحسين استقرار الإمدادات.

هذا وتعمل الشركة العامة للكهرباء في ليبيا على تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف رفع كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية، في ظل تحديات مستمرة مرتبطة بارتفاع الطلب على الطاقة، خصوصًا خلال فصل الصيف، والحاجة إلى تقليل تأثير الأعطال والانقطاعات.

وتُعد تقنية “Black Start” من الحلول المتقدمة في قطاع الطاقة، إذ تمنح محطات الكهرباء إمكانية العودة إلى التشغيل بعد الانهيار الكامل للشبكة دون الاعتماد على مصدر خارجي لتوفير الطاقة الأولية، ما يسرّع عملية استعادة الخدمة الكهربائية.

ويأتي مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس الجديدة ضمن مساعي تعزيز قدرات التوليد وتحسين موثوقية الشبكة العامة في ليبيا.