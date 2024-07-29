شركة بترول أمريكية تعلن ضخ استثمارات جديدة بامتيازاتها في مصر

بحث وزير البترول المصري كريم بدوي مع رئيس شركة أبكس الأمريكية توم ماهر، أنشطة الشركة في مصر ورغبتها توسعة أعمالها في مصر وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وخلال اللقاء، أكد بدوي أن الأولوية القصوى لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد.

موضحا أن العمل الجماعي التعاوني والتكامل هو مفتاح تحقيق النجاحات لجميع الأطراف المعنية، كما أن استغلال التكنولوجيات المتطورة يلعب دورا مهما في زيادة الإنتاج والاحتياطيات.

وأشار إلى أن الشركة الأمريكية تقدم نموذجا متميزا في زيادة معدلات الإنتاج، خاصة من الحقول المتقادمة خلال السنوات الأخيرة.

واستعرض رئيس الشركة الأمريكية خططها التوسعية وبرامج الحفر المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة حفرت 13 بئرا حتى الآن بمناطق امتيازها في الصحراء الغربية، وتستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات لتنفيذ البرامج التوسعية لـإنتاج البترول.