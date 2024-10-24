شركة بريد ليبيا تحتفل بذكرى تأسيس الاتحاد العالمي

احتفلت شركة بريد ليبيا بالذكرى السنوية الـ150 لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي.

وشهدت الاحتفالية “توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة العالمية للتأمين، تهدف الى تعزيز المنظومة الرقمية لبريد ليبيا وتطوير خدماتها، مما يساهم في تقديم حلول مبتكرة للعملاء”.

كما تم الإعلان عن “إصدار واعتماد طابع بريدي جديد تخليداً لهذه المناسبة، وعلى هامش الاحتفال تم مناقشة بعض الاجراءات والمواضيع المتعلقة بشوون العاملين بالشركة، وكذلك التنسيق بين الطرفين حول إعداد مقترح إصدار طابع بريدي للعمال واطلاقه في عيد العمال السنوي”.

هذا وحضر الاحتفالي، نخبة من سفراء الدول المعتمدون، شارك عن وزارة العمل والتأهيل المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالله سليم، أمين سر شؤون الديوان، وسميرة دخيل، مدير مكتب الشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي قطاع الاتصالات والجهات ذات العلاقة.