شركة «سرت» تلبّي النداء وتنجد أهالي أجدابيا

استجابــة لتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسـة الوطنـية للنفـط فرحات بن قدارة، لتقديم الدعم والمعونة السريعة لمدينة أجدابيــا، توجّـــه على الفور فريق الدعم من إدارة السلامة وحماية البيئة التابع للشركـة لتقديم المساندة لفرق الطـوارئ لمواجهة تداعيات الفيضانات التي وقعـت جراء الأمطار غير المسبوقة التي هطلت على المدينـة.

وتمثـّـل الدعم في “سيارات حديثة لسحـب المياه السـوداء، ومضخـات إطفـاء متنقـلة، وفـريق من رجـال الإطفـاء والإنقـاذ المُدرَّب، ويَجـري تجهــيز رافعـات الأعمـال الكهربائية للتوجـه بها إلى المواقـع التي تحتاجهـا”.

هذا “ويستمـر التواصـل المباشـر مـن مختـصي الشركـة مع لجنـة الطـوارئ لتقديـم المسانـدة بما يتـاح من إمكانيـات لـدى شركـة سـرت”.

شركة سرت تلبي النداء.. نسأل الله السلامة لأهلنا في اجدابيا تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤