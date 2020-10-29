شركة «سرت» تُعلن وصول إنتاجها إلى 80 ألف برميل نفط يومياً

أعلنت شركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وصول إنتاجها إلى 80 ألف برميل من النفط يوميا، وهو رقم لم تصل إليه منذ عدة سنوات.

وتمكنت حقول النفط التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من الوصول إلى مستوى من الإنتاج لم تصل إليه منذ أكثر من سبع سنوات، حيث بلغ إنتاج النفط الخام اليوم الأربعاء أكثر من 80 ألف برميل من حقول (زلطن، اللهيب، الراقوبة، الوادي، الجبل).

وبهذه المناسبة عبر مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة عن تقديره وامتنانه لكل العاملين بكافة مواقعهم الإنتاجية على هذا العطاء المتميز والإخلاص والتفاني في العمل وحبهم وولائهم لشركتهم العريقة وحرصهم على الرقي بها حتى تتبوأ مكانتها المعهودة، مؤكداً أن همم هؤلاء الرجال هي التي حققت هذا الرقم.

كما وجه رئيس مجلس الإدارة شكره الخاص للإدارة العامة للعمليات متمثلة في إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وإدارة الحفر والهندسة النفطية وبقية الإدارات الهامة والمساندة للعملية الإنتاجية.

وصرح رئيس مجلس الإدارة أن مكافأة عيد العمال سيتم منحها للعاملين بالشركة ضمن مرتب شهر أكتوبر الجاري.