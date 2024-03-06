شركة «ميتا» تعتذر للمستخدمين

أعلنت شركة “ميتا” عودة خدمة منصاتها، بعد توقف طال تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”ثريدز” التابعة لها، منع المستخدمين من الوصول لحساباتهم.

وقال المتحدث باسم “ميتا” أندي ستون على منصة “إكس- تويتر سابقا”: في وقت سابق وبسبب مشكلة فنية، واجه مستخدمون صعوبة في الدخول إلى عدد من خدماتنا، مضيفا: قمنا بحل المشكلة بأسرع وقت لجميع الذين تأثروا بها، ونعتذر عن أي إزعاج.

يذكر أن تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”ثريدز”، توقفت عن العمل أمس حوالي الساعتين، وذكر موقع “فيسبوك” على صفحته المخصصة للمعلنين: إن الموقع يشهد أعطالا كبيرة، وأن فرق الهندسة تسعى جاهدة لحل المشكلة في أسرع وقت.

وبحسب موقع “داون ديكتكر”، بلغت التقارير التي تفيد بتعطل “فيسبوك” ذروتها مع حوالى 500 ألف تبليغ، وبلغت التقارير المتعلقة بعطل “إنستغرام” ذروتها مع حوالى 70 ألف بلاغ في الفترة نفسها، كما شهدت منصة “ثريدز”، منافسة “تويتر” التي أطلقت في 2023، أيضا أعطالا، بينما لم تتأثر خدمة “واتساب” للمراسلات.

وكانت منصة “فيسبوك” تعرضت لعطل مماثل في أكتوبر 2021، وقالت الشركة إنه يعود إلى مشكلات تقنية، و يعدّ “فيسبوك” أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم مع 3 مليارات مستخدم نشط، بينما يبلغ عدد مستخدمي إنستغرام نحو 1.35 مليار.