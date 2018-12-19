شركة هيونداي تبتكر نظاماً لتشغيل أحدث سياراتها عبر بصمات الأصابع

ابتكرت شركة هيونداي نظام سيارات مستقبلي يتيح للسائقين فتح سياراتهم وتشغيلها بمجرد مسح بصمات أصابعهم.

حيث من المقرر أن يطرح هذا النظام لأول مرة في السيارات الجديدة “Santa Fe SUV”، والتي سيتم إطلاقها في السوق الصينية مع بداية العام 2019.

هذا وصمم الماسح الضوئي لبصمات أصابع اليد في مقبض الباب بالإضافة إلى مكان تشغيل السيارة، ويمكن تسجيل بصمات أكثر من سائق للسيارة نفسها.

وعندما يقوم السائق بإلغاء قفل السيارة، يتم مسح بصمات أصابعه وإرسال البيانات المشفرة إلى السيارة، واعتماداً على بيانات من فتح السيارة، ستكون الأخيرة قادرة على التكيف مع إعدادات خاصة، مثل تغيير وضع المقعد أو زاوية المرايا وغير ذلك.

من جهة أخرى تُخطط الشركة لإضافة إعدادات مخصصة لدرجة الحرارة والرطوبة وعجلة القيادة، وستشمل ميزات التكنولوجيا الفائقة الأخرى، التعرف على الصوت وشحن الهاتف لاسلكياً.