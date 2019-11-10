شكشك: اتفقنا مع الرئاسي والمُعلمين المعتصمين على جُل مطالبهم

قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إنهم اتتفقوا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمعلمين المعتصمين في اجتماع نهاية الشهر الماضي، على جل مطالبهم ودخل أغلبها حيز التنفيذ.

ونوه شكشك في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” بأن مطالب المعلمين المعتصمين مشروعة، ولكن يجب أن لا تضر الاعتصامات بسير العملية التعليمية.

وأضاف يقول:

اتفقنا مع المعلمين المعتصمين والرئاسي على بدء الدراسة شرط الالتزام بوضع إطار زمني لإعادة النظر في المرتبات، وعدم تنفيذ قرارات وزارة التعليم الأخيرة إلا بعد التحقق منها.

واشار إلى أن استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية من بعض المعتصمين بعد الاتفاق معهم أمر غير مبرر وابتزاز لمؤسسات الدولة، وفق قوله.

وتابع:

أدعو المعلمين والأجهزة المعنية بتنفيذ مطالبهم بالالتزام بالاتفاق دون تأخير أوشروط إضافية.

ولفت شكشك إلى أن الديوان والأجهزة الرقابية ستتخذ الإجراءات بحق من تورطوا باستغلال الوظيفة أو قصروا في عملهم، لضمان حصول الطلبة على حقهم في التعليم.