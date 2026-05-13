شكشك يستقبل وفد «الأرابوساي» ويطلق استراتيجية رقابية جديدة

استقبل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، نائب الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية “الأرابوساي” فضيلة القرقوري، والوفد المرافق لها، في العاصمة طرابلس، بتاريخ 13 مايو 2026.

وجاء هذا اللقاء على هامش المشاركة في حفل إطلاق استراتيجية تطبيق معايير الإنتوساي، إلى جانب الاحتفاء بتخريج 101 موظف من منتسبي ديوان المحاسبة، ممن تحصلوا على شهادات مهنية دولية معتمدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية.

كما تزامنت الفعالية مع إحياء اليوم العربي للرقابة المالية، في إطار جهود تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية وتطوير العمل المؤسسي وفق المعايير الدولية.

وتناول الحدث أهمية تبني معايير الإنتوساي في رفع كفاءة الأداء الرقابي، ودعم مسارات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه ديوان المحاسبة الليبي لتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيه، وتطوير أدوات الرقابة المالية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.