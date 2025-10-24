شلقم في مذكراته.. المثقف الذي أفْلَتَ من الموظف

لن تطالع المذكرات التي صدرت للوزير عبد الرحمن شلقم في العاصمة طرابلس، إلا وستتذكر مذكرات أخرى صدرت للوزير أمين هويدي في القاهرة.

كان الوزير هويدي قد أصدر مذكراته «خمسون عاماً من العواصف… ما رأيته قُلته». وما أذكره الآن أن الشق الثاني من العنوان قد استوقفني يوم صدورها، بأكثر مما استوقفني الشق الأول فيه، وكان السبب أن الرجل قد عاهد القارئ منذ الغلاف الأول للكتاب، أن ما سوف يطالعه من الغلاف إلى الغلاف، هو ما رآه الكاتب بعينيه وعايشه بنفسه، لا ما سمع عنه، ولا ما تناقله واحد عن واحد وصولاً إليه.

وهذا تقريباً هو ما سوف تجده في مذكرات عبد الرحمن شلقم، وبغير أن يذكر ذلك في عنوان مذكراته. فعنوانها من كلمة واحدة هي «سنواتي» وصدورها كان عن دار الفرجاني، وصفحاتها تقترب من 500 من القطع الكبير، ولو شاء صاحبها لجعلها ضعف هذا الرقم، بل وأضعافه، ولكنه اكتفى برؤوس عناوين تفتح لك بعضاً مما عاش يستغلق عليك في بلد العقيد القذافي.

سوف ترى أن صاحب المذكرات يحكي ما رآه، ويروي ما كان طرفاً فيه، ويقول ما سمعه بأُذنيه، وما عدا ذلك يتركه للذين كانوا طرفاً فيه يوم وقع. وسوف يأخذك في رحلة أدبية سياسية من سبها عاصمة إقليم فزان، حيث نشأ في إحدى قراها في الجنوب الليبي، إلى أعلى ذروة بلغها في العمل السياسي متنقلاً بين طرابلس نفسها، عندما بدأ عمله في إعلام مجلس قيادة الثورة، إلى روما، حيث صار سفيراً لبلاده لإحدى عشرة سنة، إلى طرابلس من جديد، حيث أصبح على رأس وزارة الخارجية لتسع سنوات، إلى الأمم المتحدة في نيويورك حين استقر به المُقام مندوباً لبلاده ورئيساً لوفدها في المنظمة الدولية. ما بين قرية الغريفة في سبها، وبين العمل في إعلام قيادة الثورة، كان قد درس الصحافة في جامعة القاهرة، وكان قد رأى كيف أن المجتمع الثقافي المصري ممتلئ بالحيوية، رغم أن الأجواء وقت دراسته كانت أجواء هزيمة في 1967. ولكن الذي رآه وعاشه في قاهرة المعز طوال سنوات الدراسة، كان يقول له إن هذا مجتمع يستعصي على الهزيمة، وإنه سرعان ما سوف يرفع عارها عن هامته. وقد جرى هذا سريعاً في أكتوبر (تشرين الأول) 1973، عندما انتفض الجيش المصري على طول جبهة القتال الممتدة ما امتدت القناة، ومع الجيش انتفض كل مصري، ومعه كل عربي أبى إلا أن يشارك في معركة العبور.

أعود لأقول إن متعة القارئ في هذه المذكرات مضمونة، وإنه سيطالع نصاً أدبياً بقدر ما سوف يطالع مذكرات سياسية مروية، وإن صاحب المذكرات كان مشدوداً طول الوقت إلى دواوين المتنبي وأبو تمام وشوقي، وكان يتذوق الكلمة ويعرف أسرار التعبير بها، وكان كلما ضاقت به الحياة، أو ضاق هو بها على رأي طه حسين، عاد إلى مكتبته التي جمع فيها ثروة من الكتب عاش يراها أعلى من ثروة المال. سوف تكتشف أنه بجوار الغرام الذي يجمعه بالقراءة، والمتعة التي يجدها في القراءة لأجل القراءة في حد ذاتها، فإنه محقق لبعض المخطوطات، وشاعر أصدر ديوانين، وعازف على آلة العود، وفوق ذلك فهو محب للحياة.

ربطته علاقة من نوع خاص بالعقيد منذ البداية، وكان بينهما طول الوقت ما يشبه شعرة معاوية، وأعطاه القذافي مساحة يتحرك فيها بالقرب منه، لم يمنحها لآخرين كثيرين مما كانوا قريبين منه أيضاً ثم صاروا أبعد الناس. كان شلقم يعرف متى يخاطب العقيد في أمر ما، وكيف يختار المدخل المناسب في المخاطبة، ولو اختار المحيطون بالقذافي المداخل نفسها، لربما تغير تاريخ ليبيا في الإجمال.

كثيرون حول العالم سمعوا بالقذافي أو قرأوا عنه، وقد جاء عليه وقت ملأ فيه الدنيا وشغل الناس، وكان ذلك عن طريق كتابه الأخضر مرة، أو من خلال نظريته الثالثة التي طرحها في الكتاب مرةً ثانية، أو يوم آمن بالوحدة العربية كفكرة عاش يحب أن يراها حية أمامه مرةً ثالثة، لا كفكرة نظرية هائمة في فضاء الكون، ثم عندما استدار إلى الاتحاد الأفريقي بديلاً عن الوحدة العربية مرةً رابعة. ولا أظن أن الوزير شلقم قد بالغ كثيراً وهو يتأمل القذافي كحالة، ثم يتمثل بيت الشعر الذي أطلقه أبو الطيب فقال:

وإذا كانت النفوسُ كباراً تعبت في مرادها الأجسامُ

المشكلة لدى القذافي لم تكن في أفكاره، ولكنها كانت في طريقته، وفي أسلوبه، وفي مفرداته، ولقد صح منه العزم في كل حالاته ولكن الدهر أبى، ولو صادف ناصحاً أميناً من نوع عبد الرحمن شلقم بالقرب منه، لكانت الدنيا معه غير الدنيا.

عرف شلقم القذافي فكتب يقول: الأخ العقيد كان قطعة خاصة من الزمن. سنة فيها كل الفصول ببردها، وحرارتها، وتقلبات أجوائها، لكن كل الفصول قد تتداخل مناخاتها في يوم واحد، بل أحياناً في أقل من ساعة واحدة. وعرف عمر البشير فكتب يقول: لكل زمن في السودان مهدي، وأزهري، وعبود، ونميري، وبشير، وترابي، وبرهان أيضاً. ظلت السلطة هي المبتغى، والدبابة هي السلم، والإسلام السياسي هو وقودها. الديمقراطية فترة استراحة قصيرة بين أشواط التدافع الانقلابي. وعرف الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز فكتب يقول: فنزويلا تمتلك في باطن أرضها أكبر مخزون نفط، وفوق الأرض أكبر مخزون من التعساء.

لو لم يكن صاحب المذكرات سياسياً لكان أديباً، ولا بد أن غرامه بالشعر مرة، وبالموسيقى مرةً أخرى، كان علامة على أن الأدب ظل يزاحم السياسة فيه، ولكنه حاول أن يعدُل بينهما كما يحاول الرجل أن يعدل بين زوجتين.

