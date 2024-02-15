«شل»: الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع 50% بحلول 2040

توقعت شركة شل البريطانية للطاقة، أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مع زيادة الصين ودول في جنوب شرق آسيا استخدامها للغاز المسال لدعم نموها الاقتصادي.

وقالت الشركة في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8 بالمئة إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022، مضيفة أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار فوق المتوسطات التاريخية ويقيد النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم بلوغ الطلب على الغاز الطبيعي ذروته في بعض المناطق، فإنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ما بين 625 و685 مليون طن سنويا في عام 2040، وفقا لأحدث تقديرات القطاع.

وقال ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي للشركة، من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العقد، حيث تسعى صناعتها إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز.

واعتبر هيل أنه مع مساهمة قطاع الصلب الصيني المعتمد على الفحم في انبعاثات تتجاوز إجمالي الانبعاثات الصادرة عن المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا معا، فإن الغاز سيلعب دورا جوهريا في التعامل مع أحد أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية وتلوّث الهواء محليا في العالم.

وتراجعت أسعار الغاز العام الماضي عن المستويات القياسية التي سجّلتها غداة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت شل أنه مع ذلك، بقيت التقلّبات في أسعار الغاز أعلى بكثير عام 2023 مما كانت عليه في الفترة ما بين 2017-2020.