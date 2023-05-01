شمال سوريا.. «أردوغان» يعلن تحييد الاستخبارات التركية لزعيم «داعش»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد زعيم تنظيم «داعش» أبو الحسين القرشي، في عملية للاستخبارات التركية بسوريا.

وقال أردوغان في لقاء تلفزيوني مشترك إنّ الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل المدعو أبو الحسين القرشي زعيم ما يسمى داعش، وتم تحييده أمس في عملية بسوريا.

وأوضح أردوغان أنّ الاستخبارات التركية تقوم حاليا بأعمال مهمة للغاية في مجال مكافحة الإرهاب، وأنّ هذا الجهاز بات يشرف على عقد لقاءات بين الاستخبارات الروسية والأمريكية.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد أردوغان أنّ قوات بلاده المسلحة تواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد، وتلحق بهم ضربات موجة للغاية.

وأضاف اردوغان أنّ تركيا هي الدولة الوحيدة داخل الناتو التي تقوم بكفاح فعال ضد تنظيمات «داعش» و«بي كي كي» وفيتو «غولن»، وأنّ أوروبا لا تدرك هذه المساهمة أو لا تريد إدراك ذلك.