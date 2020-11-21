شويغو: 7 آلاف لاجئ عادوا إلى قره باغ

أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في يريفان اليوم، قائلا: إن 7 آلاف لاجئ قد عادوا بالفعل إلى قره باغ، بعد ضمان قوات حفظ السلام الروسية، الأمن للقوافل التي قامت بنقلهم.

وذكر شويغو، خلال لقاء مع نظيره الأرمني فاغارشاك هاروتيونيان، أن قوات حفظ السلام الروسية، ضمنت عبور جميع قوافل اللاجئين. وأضاف: “حتى اليوم، عاد حوالي 7 آلاف مواطن، وهذا العمل مستمر، وأنا واثق من أن كل من يرغب في العودة إلى قره باغ، سيتمكن من القيام بذلك”.

وشدد الوزير الروسي، على أن المسائل المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين في المنطقة بما في ذلك قضايا الطب والنقل والطاقة والغذاء، تحتل مقدمة العمل.

من جانبه شكر وزير الدفاع الأرمني هاروتيونيان، جميع الضباط والجنرالات الروس الذين قاموا بتحضير مهمة حفظ السلام في قره باغ.

وقال هاروتيونيان: “يتم التقيد بوقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أنه “تم نشر القوات، بسرعة وفعالية كبيرة”.