صحة أمريكا تحقق: لقاحات «كوفيد19» مرتبطة بوفاة 25 طفلاً!

كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات خطيرة لمسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، تشير إلى وجود صلة محتملة بين لقاحات كوفيد-19 ووفيات 25 طفلاً في البلاد، فيما يدرس المسؤولون فرض قيود جديدة على استخدام اللقاح للأطفال.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أربعة مصادر مطلعة، أن النتائج الأولية التي خلص إليها مسؤولو الصحة تستند بشكل رئيسي إلى المعلومات المقدمة إلى النظام الاتحادي للإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، وهو نظام يضم تقارير لم يتم التحقق منها بعد حول آثار جانبية وتجارب سلبية محتملة للقاحات.

وردت وزارة الصحة الأميركية، بحسب وكالة رويترز، مؤكدة أن العاملين في إدارة الأغذية والدواء والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يقومون بشكل دوري بتحليل بيانات نظام الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، بالإضافة إلى بيانات مراقبة السلامة الأخرى.

وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يجب اعتبارها في الوقت الحالي مجرد تكهنات حتى يتم نشر بيانات سلامة اللقاح بشكل رسمي وموثق.

ويخطط مسؤولو الصحة لإدراج هذه المعلومات المتعلقة بوفيات الأطفال في عرض تقديمي الأسبوع المقبل أمام لجنة خبراء من مستشاري المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تدرس حالياً توصيات جديدة بشأن لقاح كوفيد-19 للأطفال.

وفي تصريحات سابقة لشبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي، قال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الأغذية والدواء الأميركية: “هناك أطفال ماتوا بسبب لقاح كوفيد”، مستشهداً بقاعدة بيانات الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات المبلغ عنها ذاتياً. وأضاف: “نجري تحقيقاً مناسباً”، مشيراً إلى أن الإدارة تخطط لإصدار تقرير شامل خلال الأسابيع المقبلة يوضح نتائج التحقيقات الأولية.