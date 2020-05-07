صحة «الوفاق» تستلم شحنة من العتاد الطبي قادمة من هولندا

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام، تحمل شحنة من العتاد الطبي.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن الشحنة تتكون من 13 جهاز GeneXpert الذي يستخدم لإجراء فحص Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2 المعتمد حديثًا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص لفيروس كورونا المستجد، إذ يكشف الفحص وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 24 دقيقة وبضعة ساعات على أقصى تقدير، مما يسهم في تطويق الوباء.

وتتم آلية الفحص الجديدة من خلال جمع العينة البيولوجية للمريض بأخذ مسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار، وبعدها توضع في جهاز GeneXpert، الذي يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بفيروس كوررونا أم لا. محتوى ذو صلة القنصلية الليبية بإسطنبول تُوضح ملابسات عودة 9 مواطنين دون إجراء الكشوفات لهم هذا وتتضمن الشحنة أيضًا 3500 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد rapid PCR full automated COVID-19test. وحول استمرار توريد الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد، قال مدير مكتب وكيل عام الوزارة محمود بن محمود، إن “ذلك يأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

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