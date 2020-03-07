صحة «الوفاق» تُؤكد خلو ليبيا حتى الأن من فيروس «كورونا»

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، خلو ليبيا حتى الآن من تسجيل أي إصابة مشتبهة بها، أو مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، نفت الوزارة ما يتردد من شائعات حول استقبال أي من أقسام الإسعاف بالمستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو الخاصة في البلاد لحالات ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح البيان أن الحالتين اللتان جرى استقبالهما بأقسام الإسعاف في مستشفيات العاصمة طرابلس، هما حالتان أصيبتا بمرض اللالتهاب الرئوي الحاد، وإحدى هذه الحالات هو رجل مُسن والآخر رجل مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة (HIV).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالتين توجهتا إلى أقسام الإسعاف بعد أن ظهرت عليهما أعراض تمثلت في ضيق التنفس وسعال وهبوط في الدورة الدموية.

هذا وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات أكثر من 100 ألف شخصاً حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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