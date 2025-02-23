صحفي إسرائيلي يتجوّل في سوريا.. جدل كبير وتساؤلات بالجملة!

أثار ظهور الصحفي الإسرائيلي “إيتاي أنغيل”، وهو يدخن النرجيلة بأحد المطاعم في قلب العاصمة السورية دمشق، موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر الصحفي الذي يعمل لصالح القناة 12 العبرية، الصور على صفحته في “فيسبوك”، وكتب أنغيل: “من دمشق مع الحب”.

ولفت إلى أنه “سيعرض فيلمه الوثائقي الأول عن سوريا بعد سقوط الأسد عبر القناة الـ12 الإسرائيلية مساء الإثنين”.

هذا و”وتساءل السوريون عن كيفية دخول الصحفي إلى سوريا التي تمنع بشدة دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، وقبل أيام أعلنت شركات الطيران العاملة في سوريا تبليغها بحظر نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية إلى البلاد”.

هذا “ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدولة السورية عن الطريقة التي تمكن الصحفي من خلالها دخول دمشق”.

عار علينا يمر دخول الصحفي "الإسرائيلي" لدمشق مرور الكرام! مرفوض مرفوض مرفوض تم النشر بواسطة ‏‎Leen Al Saadi‎‏ في السبت، ٢٢ فبراير ٢٠٢٥

ما بعرف كم شخص لسا بيزعجو الاسرائيلي بهالبلد بس أنا شخصيا كل خياراتي وقناعاتي من لما وعيت على هالدنيا اني بوقف مع اللي… تم النشر بواسطة ‏‎Somar Hatem‎‏ في السبت، ٢٢ فبراير ٢٠٢٥